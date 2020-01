Rassismus-Vorwürfe gegen Salvini: „Unannehmbares Verhalten“

Bei einem Wahlkampfauftritt in Bologna hatte Salvini am Dienstag eine tunesische Familie des Drogenhandels beschuldigt.







Bei einem Besuch in einem multikulturellen Viertel in Bologna hatten sich einige Einwohner bei dem Ex-Innenminister Salvini über Drogenhandel unter Jugendlichen beschwert.



Nachdem ihm eine Frau einen Tunesier und dessen Sohn als Drogendealer gemeldet hatte, klingelte der Lega-Chef an der Haustüre der beiden. „Sind Sie ein Drogendealer?“, fragte Salvini per Sprechanlage. Eine männliche Stimme meldete sich kurz, Salvini bekam jedoch keine Antwort.





Salvinis Aktion, die von Medien gefilmt wurde, löste heftigen Protest aus. Ein Ex-Innenminister könne nicht ohne Beweise jemanden des Drogenhandels beschuldigen, protestierte der Präsident der Anti-Mafia-Kommission im Parlament, Nicola Morra. Der Bürgermeister von Bologna, Virginio Merola, sprach von „unannehmbarem Verhalten“ Salvinis.Der Vizepräsident des tunesischen Parlaments Sghaier bezeichnete Salvini als „verantwortungslos“. „Nicht zum ersten Mal attackiert Salvini die tunesische Gemeinschaft in Italien auf schändlichste Weise.Auf diese Weise unterminiert er die guten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern“, so Sghaier. Der tunesische Botschafter in Italien, Moez Sinaoui, bezeichnete Salvinis Initiative als „peinlich und respektlos“.Salvini, der in der Region Emilia Romagna mit der Hauptstadt Bologna den Wahlkampf in Hinblick auf die Regionalwahlen am Sonntag führt, reagierte auf die Kritik gelassen.„Ich habe erfahren, dass Vater und Sohn im Viertel Drogen verkaufen und habe reagiert. Wer Drogen verkauft, verkauft Tod. Der Kampf gegen den Drogenhandel muss auf allen Ebenen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Dealer geführt werden“, verteidigte sich Salvini.Seine Lega hofft auf einen Wahlsieg bei den Regionalwahlen in der Emilia Romagna am Sonntag.

apa