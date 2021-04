Über 100 Geflüchtete sterben bei Bootsunglück im Mittelmeer

In den vergangenen Tagen hatte SOS Mediterranee nach eigenen Angaben mehrere Notrufe zu in Seenot geratenen Booten erhalten. Ein Schlauchboot mit 40 Personen an Bord konnte nicht lokalisiert werden. Ein weiteres Schlauchboot mit 100 Personen sei umgekippt. Ein drittes Boot mit 120 Personen an Bord wurde von der libyschen Küstenwache nach Libyen zurückgeführt. An Bord befanden sich die Leichen einer Mutter und ihres Kindes.Safa Msheli, UNO-Sprecherin für Migration, bemängelte, dass sich die Staaten geweigert hätten, 100 Personen in Not zu retten. „Die Menschen haben zwei Tage lang um Hilfe gebeten, bevor sie im Mittelmeer ertrunken sind. Ist das Europas Erbe?“, twitterte Msheli.Zuletzt waren in der vergangenen Woche bei einem Schiffsunglück mit einem Migrantenboot vor der tunesischen Küste mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Im Zentralen Mittelmeer sind in diesem Jahr nach UNO-Angaben bisher knapp 360 Menschen gestorben. Viele Flüchtlinge versuchen mit der Fahrt in kleinen Booten über das Mittelmeer Italien zu erreichen. Die privaten Rettungsaktionen sind politisch umstritten.

apa/stol