Über 50-Jährige: In einer Woche greift 2G-Pflicht am Arbeitsplatz

Noch eine Woche bleibt Zeit, um den 2G-Nachweis zu erbringen. Ab 15. Februar greift in Italien und damit auch in Südtirol nämlich die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz bei allen über 50-jährigen Bürgern. Wird der Nachweis nicht erbracht, folgt eine Suspendierung. Wird trotzdem weitergearbeitet, gibt es satte Geldstrafen.