Überetscher-Bahn: Realisierung schnellstens umsetzen

Die Gemeinderäte von Eppan und Kaltern haben bereits am 13. Juni 2016 eine gemeinsame Resolution zur Realisierung der Überetscher-Bahn verabschiedet. „Was wurde daraus?“, fragt Oberhauser in einer Aussendung.„Die Verkehrsbelastung im Überetsch ist nicht mehr länger tragbar. Auf der Strecke verkehren täglich über 20.000 Fahrzeuge, damit ist die Belastungsgrenze längst erreicht. Aus diesem Grund dürfen die Pläne zur Errichtung der Überetscher-Bahn nicht mehr in der Schublade verschwinden, sondern müssen konkret umgesetzt werden“, mahnt Ortssprecher Walter Oberhauser.

stol