Überfüllt und vermüllt: Migranten-Camp auf Lampedusa wird geräumt

Berichte über ein extrem überfülltes und vermülltes Flüchtlingscamp von Lampedusa haben in Italien die Debatte um den Umgang mit Migranten aus dem Mittelmeer erneut angestachelt. Nachdem am Freitag in der nur für rund 350 Migranten vorgesehenen Einrichtung laut Berichten gut 1800 Menschen gezählt worden waren, schickte das Innenministerium am Samstag ein Marineschiff, um 600 Leute von der Insel wegzubringen. Am Sonntag sollten weitere Migranten von dem Hotspot auf andere Camps in Süditalien verteilt werden.