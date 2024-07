Überfüllte Strafanstalten: Gefangene sollen früher freikommen

Hausarrest soll für Straftäter ab 70

Reststrafen, die 4 Jahre nicht überschreiten, sollen im Rahmen eines Halbfreilassungsprogramms verbüßt werden, lautet der Abänderungsantrag der Forza Italia. Derzeit liegt die Höchstgrenze bei 6 Monaten. Dies würde es dem Gefangenen ermöglichen, bei bestimmten Straftaten und mit Genehmigung des Richters das Gefängnis zu verlassen.„Auf diese Weise versuchen wir, das Problem der Überbelegung der Strafanstalten in den Griff zu bekommen, aber es gibt keinen Automatismus. Der Richter hat in jedem Fall das letzte Wort“, berichteten die Senatoren der Forza Italia. Sie betonten, dass sich derzeit 14.000 mehr Gefängnisinsassen in den italienischen Gefängnissen befinden als Platz vorhanden ist.Der Hausarrest soll für Straftäter ab 70 Jahren und für Personen, die schwerwiegende gesundheitliche Gründe geltend machen, beantragt werden. „Wenn der Verurteilte nicht in der Lage ist, einer selbständigen oder abhängigen Beschäftigung nachzugehen, kann er ersatzweise zu einem angemessenen Freiwilligendienst oder zu einer gemeinnützigen Tätigkeit ohne Entgelt zugelassen werden“, heißt es in einem anderen Vorschlag.Die Änderungsanträge wurden von Forza Italia bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Justizminister Francesco Paolo Sisto diskutiert. Geplant ist die Erstellung einer Liste von Einrichtungen, die in der Lage sein sollen, bestimmte Gruppen von Häftlingen - wie solche mit geringen Reststrafen, Drogenabhängige und wegen geringfügiger Straftaten Verurteilte - aufzunehmen, in denen sie die Restzeit ihrer Strafe verbüßen können.