Übernahme Militärareale: Tauschvertrag wird am 4. Oktober besiegelt

Das Tauschabkommen zwischen Staat und Land Südtirol aus dem Jahr 2007 wird weiter ausgebaut. Auf der Grundlage dieses mehrstufigen Abkommens tritt das Finanzministerium über die Agentur für Staatsgüter Immobilien an das Land ab, welche vom Verteidigungsministerium nicht mehr benötigt und genutzt werden. Das Land führt im Gegenzug Bau- und Modernisierungsarbeiten an Einrichtungen und Kasernen des Verteidigungsministeriums durch, in erster Linie jener des italienischen Heeres beziehungsweise der Alpini-Truppen.Nun ist ein weiteres Abkommen unterschriftsreif: Die Landesregierung hatte Mitte September dem Vertragsentwurf zugestimmt und Landeshauptmann Arno Kompatscher ermächtigt, das Abkommen zu unterzeichnen. Damit werden ein Teil der Kaserne „Francesco Rossi“ in der Meraner Gampenstraße sowie die Kaserne „Enrico Federico“ in der St.-Lorenzner-Straße in Bruneck dem Land Südtirol übertragen.Das neue und fünfte Abtretungsabkommen zwischen dem Land Südtirol und dem Staat beziehungsweise der Agentur für Staatsgüter wird am kommenden Dienstag, 4. Oktober 2022, um 14 Uhr am Sitz des 4. Regiments AVES-Altair am Flughafen in Bozen, Moosengelweg im Beisein des Stabschefs des italienischen Heeres, General Pietro Serino, sowie dem Leiter der Baudirektion des Verteidigungsministeriums, General Giancarlo Gambardella, unterzeichnet, und zwar von Landeshauptmann Kompatscher und dem Regionaldirektor der Agentur für Staatsgüter, Sebastiano Caizza.An der Unterzeichnungszeremonie und der symbolischen Schlüsselübergabe werden auch der Kommandant der Alpini, General Ignazio Gamba, Landesrat Massimo Bessone, der Generalsekretär des Landes, Eros Magnago, und dessen Stellvertreterin Marion Markart sowie Ressortdirektor Davide Gemmellaro teilnehmen.