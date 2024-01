Überraschende Wende: Heute wird Regierungserklärung unterschrieben

Was macht die Lega?

Größe der Landesregierung hängt nun von Lega ab

Nach dem Hin und Her der vergangenen Tage – ob es nun eine Landesregierung mit 8 oder 11 Mitglieder geben wird – gibt es nun eine überraschende Wende: Am heutigen Mittwoch soll die Regierungserklärung unterschrieben werden. Sowohl Alessandro Urzì von Fratelli d’Italia als auch Angelo Gennaccaro von der Lista Civica bestätigen, dass sie die Regierungserklärung unterschreiben werden. Auch die Freiheitlichen werden dabei sein.Ob auch die Lega die Regierungserklärung unterschreiben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Aber auch ohne Lega hätte die neue Regierung eine Mehrheit von 18 Personen. Das heißt, dass zumindest Neuwahlen damit vom Tisch sind.Was die Größe der Landesregierung anbelangt, so wird sich das in den kommenden Stunden oder Tagen entscheiden – je nachdem, ob die Lega die Regierungserklärung unterschreibt.Wenn die Mehrheit nämlich 19 Personen umfasst, dann wird es eine 11-köpfige Landesregierung geben, wenn die Mehrheit aus 18 Personen besteht, dann wird es eine kleine Regierung aus 8 Mitglieder geben.