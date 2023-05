Überregulierung hilft dem Klima nicht

„ Überregulierung führt in diesem Fall nicht zu mehr Klimaschutz, sondern eher in eine Sackgasse. ” — Rainer Hilpold

Die EU-Kommission will nun schon ab Sommer 2025 die strengere Abgasnorm Euro 7 einführen. Es sollen also ab diesem Datum nur noch Neuwagen, die – nicht nur unter Laborbedingungen – die strengeren Regeln einhalten können, verkauft werden dürfen.Das Signal ist klar: Verbrenner müssen noch sauberer werden. Die Frage ist, zu welchen Kosten? Neuwagen könnten dadurch nach Ansicht von Experten deutlich teurer werden.Von bis zu 3000 Euro je Pkw ist die Rede. Und nicht nur das: Auch die Frage muss erlaubt sein, ob es klug ist, von der Branche enorme Investitionen einzufordern in Antriebe, die man ohnehin bald weghaben will. Die Entscheidung für den Elektromotor ist doch längst gefallen.Damit bleibt beim Aktionismus der EU-Kommission der Eindruck hängen, dass man es mit der Regulierung mal wieder übertreibt. Überregulierung führt in diesem Fall nicht zu mehr Klimaschutz, sondern eher in eine Sackgasse.