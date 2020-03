Ukraine bekommt neuen Ministerpräsidenten

Der Ökonom Schmygal erhielt am Mittwoch im Parlament in Kiew 291 Stimmen, 226 waren für seine Wahl notwendig. Er soll der das Land aus der Krise führen, nachdem Amtsvorgänger Alexej Gontscharuk nach gerade einmal sechs Monaten an der Regierungsspitze seinen Rücktritt eingereicht hatte.Der Abgang zieht den Rücktritt der gesamten Regierung nach sich. Es ist die erste Regierungsumbildung seit der Amtsübernahme des prowestlichen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im vergangenen Jahr.Selenskyj verteidigte den Schritt: „Ich meine wirklich, dass die vorherige Regierung alles Mögliche getan hat, doch heute brauchen die Ukrainer eine Regierung, die das Unmögliche macht.“ Er meinte auch: „Wir brauchen neue Köpfe und neue Herzen.“ Der aus dem westukrainischen Lwiw stammende Schmygal versprach, den Problemen der „Industrieproduktion, der Agrarindustrie und sozialen Fragen“ besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

apa