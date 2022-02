Ukraine: Bereits 40 Soldaten und 10 Zivilisten getötet

Klitschko hat an die Weltgemeinschaft appelliert, der Ukraine zu helfen: „Wir sind im Krieg und kämpfen um unser Land, aber brauchen die Unterstützung der ganzen Welt und sofort wirklich schmerzhafte Sanktionen gegen Russland“, sagte Klitschko am Donnerstag.Die Lage in der Ukraine wird immer dramatischer. Russische Panzer sind laut Angaben des ukrainischen Grenzschutzes in die Ukraine vorgedrungen, auch Bodentruppen haben die Grenze passiert.Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht auf Donnerstag einen Angriff gegen die Ukraine gestartet. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, sagte er in einer Fernsehansprache. In der Fernsehansprache warnte Putin andere Staaten davor, sich Russland in den Weg zu stellen. Das würde Konsequenzen nach sich ziehen, wie sie sie noch nicht erlebt hätten, sagte der russische Präsident.

apa