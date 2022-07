Ukraine beschießt Separatisten in Ostukraine mit US-Waffen

Ein russischer Soldat betrachtet ein zerstörtes Wohngebäude in Sjewjerodonezk. - Foto: © APA/afp / OLGA MALTSEVA

Ein zerstörtes Polizeiauto in Lyssytschansk. - Foto: © APA/afp / OLGA MALTSEVA

Auch die ukrainische Seite berichtete vom Einsatz des Mehrfachraketenwerfers. Der Chef der ukrainischen Militäradministration für das Gebiet Luhansk, Serhij Hajdaj, teilte mit, dass Militärdepots des Feindes vernichtet würden.In der Industriezone von Luhansk sei es in der Nacht auf Mittwoch gar nicht ruhig gewesen, meinte er. Die russischen Besatzer würden weiter von allen Seiten angreifen – mit Luftwaffe und Artillerie. Besonders bedroht seien die großen Städte des Donezker Gebiets.Die ukrainischen Streitkräfte veröffentlichten auch ein Video vom Einsatz des Himars-Systems. Russische Medien hatten von schweren Explosionen sowie von einem großen Brand in der Nähe der Großstadt Luhansk in der Nacht berichtet.Nach Angaben der prorussischen Separatistenbehörden ist die Lage gespannt, aber die Luftabwehr habe sie unter Kontrolle. Demnach feuerte die Ukraine auch 3 Raketen vom Typ Totschka-U ab. Es gab keine Berichte über Tote.Das US-System Himars bedrohe die Sicherheit der „Volksrepublik Luhansk“, sagte der Chef der von Russland als Staat anerkannten Region, Leonid Passetschnik, Moskauer staatlichen Nachrichtenagentur Tass. „Zum Glück haben sie nicht viele solcher Waffen, deshalb gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Panik“, sagte er.Aus dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Teil der umkämpften Region Donezk gab es ebenfalls Berichte über Raketen- und Artillerie-Beschuss von ukrainischer Seite.Nach Angaben vom Mittwoch kamen innerhalb von 24 Stunden 3 Menschen ums Leben, 12 weitere wurden verletzt. Die Behörden meldeten Zerstörungen an Wohnhäusern und anderer ziviler Infrastruktur.