Ukraine drängt russische Truppen im Süden zurück

Die ukrainischen Truppen hätten die russischen Streitkräfte stellenweise etwas zurückgedrängt und dabei Schwachpunkte der russischen Verteidigungslinien ausgenutzt, so der Londoner Lagebericht.Auch eine ukrainische Regionalbehörde sieht Erfolge des ukrainischen Militärs in von Russland besetzten Gebieten bei der südlichen Stadt Cherson. Dasselbe gelte auch für die Städte Beryslaw und Kachowka, sagt der Vizechef des Regionalrats von Cherson, Jurik Sobolewskji, dem ukrainischen Fernsehen. Einzelheiten wollte er nicht nennen.Cherson liegt im Schwarzmeer-Mündungsdelta des Dnepr, Beryslaw und Kachowka nordöstlich davon am Flusslauf im Landesinneren. Die ukrainischen Streitkräfte gehen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im gesamten Osten und Süden in die Offensive.„Aktives militärisches Vorgehen findet jetzt entlang der gesamten Frontlinie statt: im Süden, in der Region Charkiw, im Donbass“, sagte er in seiner täglichen Ansprache in der Nacht auf Mittwoch.Das russische Verteidigungsministerium erklärte im Gegensatz zu den Berichten seitens London und der Ukraine, seine Truppen hätten die ukrainischen Streitkräfte zurückgedrängt. Der Versuch einer Gegenoffensive sei fehlgeschlagen, und die Ukraine habe schwere Verluste hinnehmen müssen, hieß es in Moskau.So seien 3 ukrainische Hubschrauber abgeschossen worden. Zudem habe die Ukraine während der 2-tägigen Kämpfe im Süden 4 Kampfjets verloren.Das Ministerium spricht vor allem von Zusammenstößen im Frontverlauf zwischen Mykolajiw im Küstengebiet des Schwarzen Meeres und der nordöstlich davon gelegenen Stadt Krywyj Rih.Meldungen aus dem Kampfgebiet können unabhängig nicht überprüft werden.