Ukraine erwartet von Deutschland 500 Millionen Dollar pro Monat

Bundeskanzler Olaf Scholz (2.v.l.) und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal (3.v.l.) beim gestrigen Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum „Rebuild Ukraine“ in Berlin, wo über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg diskutiert wurde. - Foto: © APA/afp / MICHAEL KAPPELER

„Von der EU insgesamt erhoffen wir uns rund 2 Milliarden Dollar pro Monat“, sagte der Wirtschaftsberater. „Der Staat muss funktionieren, die Renten müssen ausgezahlt werden.“„Vor den neuesten Angriffen wurden die Schäden für die Zerstörung der Infrastruktur auf rund 120 Milliarden Dollar geschätzt“, fügte Rodnyansky hinzu.Die Schäden für die Wirtschaft – Unternehmensschließungen, Arbeitslosigkeit – betrügen nach Berechnungen der Weltbank etwa 200 bis 250 Milliarden Dollar. „Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr laut Prognosen um rund 35 Prozent einbrechen.“ An Soforthilfe für die Ukraine erhofft sich Rodnyansky vom Westen Dieselgeneratoren, Notstromgeneratoren oder mobile Kraftwerke.Die an diesem Dienstag in Berlin stattfindende internationale Wiederaufbaukonferenz beschäftige sich mit den „mittel- bis langfristigen Herausforderungen“ nach dem Krieg.Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hatte auf der deutsch-urkainischen Konferenz für Wiederaufbau am Montag den Finanzbedarf für den Wiederaufbau auf 750 Milliarden Dollar beziffert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gab zu bedenken, dass das Land künftig EU-Mitglied sein soll.