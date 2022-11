Ukraine fordert von Österreich Anerkennung von Holodomor als Genozid

„Es war ein klarer Genozid des damaligen Sowjetregimes am ukrainischen Volk, weil sich Ukrainerinnen und Ukrainer weigerten, dem Sowjetsystem beizutreten“, heißt es in der schriftlichen Erklärung des Botschafters. Er verwies auf Dekrete aus dem August und November 1932, die Todesstrafen oder hohe Gefängnisstrafen für den Diebstahl von landwirtschaftlichen Gütern sowie Lebensmittelblockaden für konkrete Dörfer in der Ukraine vorsahen.Es sei höchste Zeit, dass auch der österreichische Nationalrat dieses Verbrechen, dem über 5 Millionen Ukrainer zum Opfer gefallen seien, als Völkermord anerkenne, forderte Chymynez. Viele Parlamente in anderen Staaten hätten dies bereits getan oder würden es in den nächsten Wochen tun. „Wer sich dieser Tatsache verschließt, der verschließt sich der Notwendigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen und die Konsequenzen daraus für die Gegenwart zu ziehen“, betonte er.Ob es sich beim Holodomor um einen gezielten Völkermord an Ukrainern oder ob es sich um das brutale Vorgehen der sowjetischen Machthaber gegen eine gleichzuschaltende Landbevölkerung gehandelt hat, bleibt indes auch in der wissenschaftlichen Community umstritten. Außer Zweifel steht, dass in der ukrainischen Sowjetrepublik primär ethnische Ukrainer die Opfer der von den kommunistischen Machthabern herbeigeführten Katastrophe von 1932/1933 waren, die im Kontext der damaligen Zwangskollektivierung zu verstehen ist.Gleichzeitig war es seinerzeit aber auch in manchen Regionen des russischen und noch stärker des kasachischen Teils der Sowjetunion zu politisch verursachten Hungersnöten gekommen. Als die russischen Besatzungsbehörden im Oktober eine Holodomor-Denkmal im besetzten Mariupol schleifen ließen, diente letzteres als eines der Argumente für diesen Schritt.