Ziel des Angriffs seien neun Frachter, zwei Tanker und ein Schlepper gewesen. Damit steige die Gesamtzahl der Schiffe, die im Juli im Asowschen und im Schwarzen Meer getroffen wurden, auf 159.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU einen Angriff mit Seedrohnen auf zwei Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer gemeldet. Dabei seien die Tanker „Louise 1“ und „Banda“ - ukrainischen Angaben zufolge Transporter für russisches Rohöl - getroffen worden. Beide Schiffe stünden unter ukrainischen Sanktionen. Das ukrainische Militär meldete auch Angriffe auf russische Schiffe im Asowschen Meer.