Ukraine im Osten unter Druck - Stadt Lyman erobert

Der sehr starke russische Beschuss habe 90 Prozent der Wohnungen in Sewerodonezk beschädigt. Westliche Militärexperten sehen vor allem in der möglichen Eroberung von Lyman eine Vorentscheidung darüber, ob Russland seine Offensive fortsetzen kann oder nicht. Ein Sprecher des Kiewer Verteidigungsministeriums sagte, ukrainische Truppen hätten einen Gegenangriff gestartet.Der russische Finanzminister Anton Siluanow sagte, dass Russland Haushaltsanreize für die Wirtschaft in Höhe von 8 Billionen Rubel (rund 111 Milliarden Euro) setzen wolle. Russlands Präsident Wladimier Putin ordnete diese Woche eine 10-prozentige Erhöhung der Renten und des Mindestlohns an, um die Inflation abzufedern. Er bestritt, dass die wirtschaftlichen Probleme vor allem mit der von Russland so bezeichneten militärischen Sonderoperation in der Ukraine zusammenhängen.