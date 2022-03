Ukraine-Invasion: Welches Ziel hat der Westen? Ukraine-Invasion: Welches Ziel hat der Westen?

Wir wissen, was der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine will: das Land von der Landkarte tilgen. Wir wissen auch, was der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will: die Ukraine als demokratischen Staat am Leben erhalten. Die Frage ist, was der Westen will. Was ist sein strategisches Ziel? Eine Analyse von Michael Ignatieff