Die ersten zwölf Hilfspakete aus Italien hatten den wirtschaftlichen Wert von jeweils bis zu 300 Millionen Euro. Das letzte italienische Paket war vor einem Jahr beschlossen worden.<h3>\r\nDeutschland stellt weitere Mittel für Ukraine-Winterhilfe bereit<\/h3>Angesichts der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur stellt auch die deutsche Regierung weitere Mittel für die Unterstützung der Ukraine vor dem Winter bereit. Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) teilten am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit, kurzfristig zusätzliche 200 Millionen Euro für die Winterhilfe zur Verfügung zu stellen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe dafür den Weg freigemacht.<BR \/><BR \/>Mit den deutschen Geldern sollen den Ministerien zufolge Maßnahmen zur Strom-, Wärme- und Wasserversorgung sowie für Schulen und Kindergärten, in der Landwirtschaft und im Katastrophenschutz finanziert werden. Das Auswärtige Amt leiste zudem humanitäre Hilfe und unterstütze damit vor allem Menschen in frontnahen Gebieten, Binnenvertriebene und Geflüchtete in direkten Nachbarländern wie Moldau. Außerdem werde die Wintervorbereitung in Städten gefördert, mit besonderem Fokus auf Wasser-, Sanitär- und Gesundheitsversorgung.<h3>\r\nMeloni pocht auf europäischen Verhandlungschef<\/h3>Beim ersten von zwei europäischen Gipfeltreffen berieten indes am Donnerstag die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs von den 47 Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) sowie Kanada in Dublin. Im Mittelpunkt stand die europäische Unterstützung für Kiew.<BR \/><BR \/>Meloni will am Freitag beim Europäischen Rat erneut ihren Vorschlag vorbringen, einen europäischen Verhandlungschef einzusetzen – entweder eine einzelne Person oder ein gemeinsames Verhandlungsteam. Dieser müsse über ein klares, von allen 27 EU-Mitgliedstaaten getragenes Mandat verfügen. „Wir müssen festlegen, wer in einer Phase, in der sich die Entwicklung möglicherweise beschleunigen könnte, die europäischen Interessen vertreten soll und mit welchem Mandat“, so Meloni.<BR \/><BR \/>Melonis Vorschlag wird auch von den USA unterstützt. Zum einen würde er die USA von einem Teil der Belastung als Vermittler entlasten. Zum anderen sind die europäischen Themen, die bei den Gesprächen mit Russen und Ukrainern zur Sprache kommen, inzwischen so zahlreich, dass eine dauerhafte Präsenz der EU in einem stabilen Verhandlungsformat mit einem klaren institutionellen Mandat sinnvoll erscheint.