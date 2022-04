„Bereits in den ersten Tagen der nächsten Woche werden die Nato-Mitgliedsländer in Brüssel über das 5. Sanktionspaket gegen Russland beraten. Am darauffolgenden Montag könnten die Außenminister dann den ersten Teil dieses Pakets verabschieden“, fügte der Minister hinzu.Außenminister Di Maio reiste am Samstag nach Baku, um die Energiepartnerschaft mit Aserbaidschan zu stärken. „Diese Partnerschaft ist eines der grundlegenden Elemente, um uns von der russischen Erpressung bei Gasimporten unabhängig zu machen“, sagte Di Maio.Vor Ausbruch des Kriegs bezog Italien 45 Prozent seiner Gaseinfuhren aus Russland. Die Regierung um den italienischen Premierminister Mario Draghi bemüht sich, Italiens Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren.