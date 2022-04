Ukraine: Italien plant neue Lieferung von Militärausrüstung

„Diese Ausrüstung ist für die weitere Unterstützung des ukrainischen Widerstands unverzichtbar“, sagte Verteidigungsminister Lorenzo Guerini in Ramstein am Dienstag.Die Regierung in Rom denke über ein weiteres Paket für Militärhilfen nach, das in den kommenden Tagen feststehen könnte, so Guerini. Italien hatte bereits zu Beginn des Ukraine-Konflikts militärisches Material geliefert. Die Liste, was geliefert wurde, ist allerdings geheim.Am Dienstag trafen sich auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz Vertreter mehrerer Länder, um laut US-Angaben auch über den Verteidigungsbedarf der Ukraine zu sprechen. Für Italien war Guerini anwesend.