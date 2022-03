Ukraine: Mindestens 79 Kinder seit Kriegsbeginn getötet

„Diese Zahlen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da keine Möglichkeit besteht, die Orte des Beschusses zu inspizieren, an denen russische Streitkräfte aktive Feindseligkeiten durchführen“, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Samstag mit.In den ersten 16 Tagen des Kriegs seien landesweit mehr als 280 Lehranstalten beschädigt, davon allein 110 im ostukrainischen Gebiet Donezk, und 9 vollständig zerstört worden, hieß es weiter.„Infolgedessen wurden 7 Millionen Kinder aufgrund aktiver Feindseligkeiten und der vorsätzlichen Zerstörung dieser Einrichtungen der Möglichkeit beraubt zu lernen.“Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier.

apa/dpa