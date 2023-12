Ukraine meldet 4 Tote bei russischen Angriffen

Die russische Armee habe in der Nacht „das Stadtzentrum von Cherson“ bombardiert, teilte Produkin im Onlinedienst Telegram mit. Nach seinen Angaben traf „eine Granate ein Wohngebäude“. Ein 87-Jähriger und seine 81 Jahre alte Frau seien getötet worden. Ein weiterer Bewohner habe durch die Explosion ein Schädeltrauma und Beinverletzungen erlitten.Rettungskräfte hätten beim Beseitigen von Trümmern an anderer Stelle im Stadtzentrum von Cherson zudem eine Leiche entdeckt, erklärte der Gouverneur. Innerhalb von 24 Stunden habe es durch die russischen Angriffe auf Cherson „mindestens vier Tote und neun Verletzte, darunter ein Kind“, gegeben.„Die russische Armee hat Wohngebiete in der Region, medizinische Einrichtungen, eine Bildungseinrichtung und wichtige Infrastruktur in Cherson getroffen“, teilte Produkin weiter mit. Nähere Angaben zum Ausmaß der Sachschäden machte er nicht.Cherson liegt am Fluss Dnipro und ist fast täglich Ziel russischer Angriffe, seit die Stadt im November 2022 nach monatelanger russischer Besatzung von den ukrainischen Truppen zurückerobert worden war.Die ukrainische Luftwaffe teilte unterdessen am Sonntag mit, 14 von 15 von Russland in der Nacht gestarteten Sprengstoffdrohnen abgefangen zu haben.