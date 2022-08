Ukraine meldet Kämpfe in weiten Teilen der Region Cherson

Das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete am Dienstag „schwere Kämpfe“ auf fast dem gesamten Gebiet der Region Cherson. Ob die Gegenoffensive der Ukraine in der strategisch wichtigen Region Erfolg hat, war allerdings unklar. Das Gelände des AKW Saporischschja geriet unterdessen am Dienstag erneut unter Beschuss.Es habe „den ganzen Tag und die ganze Nacht über starke Explosionen“ gegeben, erklärte das Büro von Präsident Selenskyj am Dienstag. „Fast das gesamte Gebiet“ der Region Cherson sei betroffen. Die ukrainische Armee hatte am Montag eine Gegenoffensive gestartet, um die Region zurückzuerobern. Mit genaueren Meldungen zur Lage hielt sich das ukrainische Militär jedoch zurück.Die Pressesprecherin des Südkommandos der ukrainischen Armee, Natalija Humenjuk, sprach am Dienstag von „Positionskämpfen“ in den Gebieten Mykolajiw und Cherson. Es sei dabei noch zu früh von möglichen zurückeroberten Orten zu reden. „Es finden gerade Kämpfe statt und diese erfordern eine Informationsruhe.“ Tags zuvor hatte Humenjuk den Start einer lange angekündigten Offensive auf dem rechten Ufer des Fluss Dnipro verkündet.Die russische Armee bestätigte Vorstöße der ukrainischen Truppen, sprach aber von erfolgreicher Abwehr und hohen ukrainischen Verlusten.