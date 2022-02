Ukraine: Panzer rollen ein – Bodentruppen marschieren vor

7 ukrainische Soldaten sollen laut Angaben des Grenzschutzes getötet worden sein. Das russische Militär scheint auch mit Raketensystemen und Hubschraubern ukrainische Stützpunkte anzugreifen.Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht auf Donnerstag einen Angriff gegen die Ukraine gestartet. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, sagte er in einer. Russland hat den Angriff auf die Ukraine über mehrere Flanken gestartet. US-Präsident Joe Biden kündigte eine Reaktion an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht über alle Teile des Landes.

stol/apa