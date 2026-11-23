Im Bezirk Butschansk traf eine Drohne einen gut besuchten Supermarkt. Es gab zwei Tote. Später wurde bei einem Angriff auf ein Wohnhaus im Bezirk Bila Zerkwa südwestlich von Kiew ein Mann getötet. Bereits in der Nacht waren in Dymer im Umland von Kiew durch russische Angriffe mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.<BR \/><BR \/>Ein mehrstöckiges Wohnhaus wurde bei einem russischen Drohnenangriff getroffen und stürzte teilweise ein. Rettungskräfte bargen neun Leichen aus den Trümmern, schrieb Militärgouverneur Tymur Tkatschenko in der Nacht auf Telegram. Der Einsatz der Helfer dauert demnach weiter an. Am Abend hatten die Behörden noch von fünf Toten und mehreren Vermissten gesprochen.