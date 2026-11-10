Später erklärte Brüssel zwar, dass die EU „gemeinsam mit unseren Partnern“ in Abu Dhabi dabei sein werde. Außerdem sollten Vertreter der NATO, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens an den Golf reisen, erklärte ein EU-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es sei aber noch unklar, wie genau sie in die Verhandlungen eingebunden würden.<BR \/><BR \/>Dazu erklärte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow am Montag in Onlinediensten, die Ukrainer würden am Rande der Gespräche in Abu Dhabi „separate Koordinierungstreffen mit unseren europäischen Partnern abhalten“. Er teilte weiter mit, dass Vertreter Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Frankreichs sowie solche der EU und der NATO an Ort und Stelle sein würden.<BR \/><BR \/>Auch der französischen Außenministers Jean-Noël Barrot bekräftigte, Vertreter der europäischen Länder seien bei den Gesprächen in Abu Dhabi anwesend. Es könne keine Gespräche mit Russland über die Sicherheit Europas geben, bevor ein Waffenstillstand vereinbart und Frieden hergestellt sei, sagte Barrot am Dienstag dem Radiosender Franceinfo. „Das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich werden in der Tat im Verhandlungsraum anwesend sein.“ Das französische Präsidialamt erklärte ebenfalls, dass Vertreter von Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der EU, der NATO und Italien daran teilnähmen. Es könne keinen dauerhaften Frieden in der Ukraine geben, ohne die Sicherheit Europas zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>Der Kreml beharrte am Montag weiter darauf, nur Gespräche im Dreierformat führen zu wollen, also mit den USA und der Ukraine. In den nächsten Tagen fänden „trilaterale Gespräche“ statt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu den Verhandlungen. „Was die Europäer betrifft, da gibt es separate Kommunikationskanäle zwischen den Ukrainern und Europäern sowie den Amerikanern und Europäern.“<BR \/><BR \/>Der US-Gesandte und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner hatte wiederum in der vergangenen Woche erklärt, die US-Delegation werde sich „am Rande“ der Verhandlungen in Abu Dhabi mit den Europäern beraten.<BR \/><BR \/>Großbritannien wünscht sich indes zusätzliche Kommunikationskanäle mit Russland, insbesondere auf militärischer Ebene. Damit solle das Risiko von Fehleinschätzungen verringert werden, sagte Verteidigungsminister Wes Streeting der Zeitung „Financial Times“. Die britische Botschaft in Moskau sei ein wichtiger Kanal, er würde jedoch weitere direkte Kontakte sehr begrüßen. Die Beziehungen zwischen Moskau und den meisten europäischen Hauptstädten, darunter London, liegen seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 auf Eis.