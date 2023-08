Ukraine vermeldet Fortschritte im Abschnitt Bachmut

Zähe Kämpfe gehen weiter

„Die Fläche des befreiten Gebiets beträgt in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer“, sagte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag. Insgesamt haben die ukrainischen Truppen um Bachmut demnach seit Beginn der Gegenoffensive vor gut zehn Wochen 40 Quadratkilometer zurückerobert.Darüber hinaus gebe es auch in den Gebieten Charkiw und Luhansk an den Abschnitten Kupjansk und Lyman „sehr heiße Kämpfe“, erklärte Malja gemäß einer Mitteilung. Im südlichen Teil des Donezker Gebiets haben sich die ukrainischen Einheiten Maljar zufolge im Dorf Uroschajne festgesetzt. Das war zuvor bereits von russischen Militärbeobachtern eingeräumt worden. Auch gebe es heftige Kämpfe südlich des benachbarten und vor gut zwei Wochen befreiten Ortes Staromajorske heftige Kämpfe. Angaben zu Landgewinnen machte sie nicht.Die Vizeverteidigungsministerin bestätigte Vorstöße ukrainischer Einheiten auf das russisch besetzte Ufer des Flusses Dnipro im Gebiet Cherson. Festgesetzt hätten sie sich dort aber noch nicht, machte sie deutlich. „Um sich festzusetzen, muss man den Feind verdrängen, das Territorium säubern“, sagte Maljar. Zuvor hatten ukrainische Medien Videoaufnahmen verbreitet, auf denen ein russischer Major zu sehen war, der bei einem der Vorstöße gefangen genommen worden sein soll. Er macht in der Aufnahme detaillierte Angaben zu russischen Verteidigungsstellungen.Die Ukraine wehrt seit mehr als 17 Monaten eine russische Invasion ab, sie wird dabei vom Westen unterstützt. Eine vor etwa zehn Wochen gestartete Gegenoffensive ist bisher hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben.