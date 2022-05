Ukraine vermeldet sehr schwierigen Moment an der Front

„Egal, was der russische Staat tut, es gibt jemanden, der sagt: Lasst uns seine Interessen berücksichtigen“, brachte Selenskyj in seiner Videoansprache vor. Auch in Davos sei es so gewesen. „Und das trotz Tausender russischer Raketen, die die Ukraine treffen. Trotz Zehntausender getöteter Ukrainer. Trotz Butscha und Mariupol.“ Russland tue dies mitten in Europa.Scharf wies Selenskyj Vorschläge zurück, die Ukraine solle zur Beendigung des Krieges territoriale Zugeständnisse machen. Er kritisierte in diesem Zusammenhang den früheren US-Außenminister Henry Kissinger. der gesagt hatte,dass ein Frieden wohl nur mit Gebietsabtretungen zu erreichen sei. Die Ukraine werde kein Gebiet abgeben, sagte Selenskyj. per Video zu einer Gesprächsrunde in Davos zugeschaltet. „Die Ukraine kämpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hat“. Er sei bereit zu Gesprächen mit Moskau, wenn Russland sich auf die Frontlinien von vor dem 24. Februar zurückziehe.Außenminister Kuleba - der zum Weltwirtschaftsforum gereist war - erklärte vor Journlisten in der Schweiz, der „Kampf um den Donbass ist sehr ähnlich wie die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg“. „Einige Dörfer und Städte, sie existieren einfach nicht mehr“, sagte Kuleba. „Sie wurden durch russisches Artilleriefeuer und russische Raketenwerfer-Systeme in Schutt und Asche gelegt.“Die russischen Truppen konzentrieren sich im Donbass derzeit offenbar vor allem auf die strategisch wichtige Industriestadt Sewerodonezk. Die Situation sei „sehr schwierig“, es gebe „bereits Kämpfe in den Vororten“, berichtete am Mittwoch Gouverneur Serhij Gajdaj in Online-Netzwerken. „Die russischen Truppen sind bereits so nahe herangerückt, dass sie Mörsergranaten abfeuern können.“ Nach Einschätzung des Gouverneurs „könnte die kommende Woche entscheidend sein“.Aus Kreisen pro-russischer Kämpfer, welche Moskaus Soldaten unterstützen, hieß es am Mittwochabend, Sewerodonezk sei von 3 Seiten „eingekesselt“. Die einzige Brücke zum Verlassen der Stadt sei inzwischen unter russischer Kontrolle, hieß es laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Diese Angaben waren zunächst nicht zu überprüfen.Laut Kuleba braucht die Ukraine „dringend“ Raketenwerfer-Systeme, um den russischen Angreifern widerstehen zu können. Russland sei der Ukraine bei schweren Waffen überlegen, führte Kuleba in Davos aus. Den größten Nachteil hätten Kiews Truppen aber bei Mehrfachraketenwerfer-Systemen.