Das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung sei in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen (UN) verankert. „Die Ukraine 'zieht' niemanden in den Krieg hinein und 'verlagert' den Krieg auch nirgendwohin“, schrieb Sybiha im Kurznachrichtendienst Telegram. „Die Ukraine respektiert die Souveränität und territoriale Integrität Libyens. Wir betonen, dass die Handlungen der Ukraine darauf abzielen, der bewaffneten russischen Aggression entgegenzuwirken, und nicht darauf, Libyen oder seiner Bevölkerung zu schaden.“ Das Völkerrecht schränke das Recht auf Selbstverteidigung nicht auf das Gebiet ein, in dem die Aggression stattfinde. Vielmehr gefährde Russland Drittstaaten, indem es deren zivile Infrastruktur für seine militärischen Zwecke nutze.<BR \/><BR \/>Die in Tripolis ansässige libysche Regierung der Nationalen Einheit hatte am Montag die ukrainische Militäraktion verurteilt, bei der die Korvette „Merkuri“ der russischen Marine im ostlibyschen Hafen Benghazi versenkt worden war. Libyen werde es nicht hinnehmen, in den russisch-ukrainischen Konflikt hineingezogen zu werden, teilte sie mit. Benghazi wird von dem Militärmachthaber Khalifa Haftar kontrolliert, dessen Libysche Nationale Armee Verbindungen zu Russland unterhält. Die international anerkannte Regierung in Tripolis kontrolliert den Westen Libyens.<h3>\r\nKritik aus Italien<\/h3>Auch Italiens Außenminister Antonio Tajani hat gegenüber seinem ukrainischen Kollegen Sybiha zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es sei, eine Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Mittelmeer-Region zu verhindern, erklärte das Außenministerium in Rom am Dienstag. Für Italien sei „die Achtung der Souveränität Libyens unerlässlich“, betonte das Ministerium.<BR \/><BR \/>Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview, dass die Ukraine für einen weiteren Drohnenangriff am Samstag auf ein russisches Frachtschiff in den internationalen Gewässern des Finnischen Meerbusens verantwortlich sei. Das Schiff „Sparta II“ sei ein legitimes Ziel gewesen, weil es Waffen transportiert habe, sagte er. Das beschädigte Schiff wurde nach Angaben des russischen Verkehrsministeriums vom Dienstag zurück in den Hafen Sankt Petersburg geschleppt.