Ukraine: „Wir akzeptieren kein russisches Ultimatum“

Während am Abend die Gespräche zu einem Waffenstillstand wiederaufgenommen werden sollen, dreht Russland unvermittelt an der Eskalationsschraube: „Ein dritter Weltkrieg, sollte er ausbrechen, wäre atomar und verheerend“, sagte der russische Außenminister Segei Lawrow Medienberichten zufolge.Berichten zufolge „erwägt“ die NATO auf Ersuchen Kiews eine Flugverbotszone über der Ukraine. Der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, wurde von „Sky News UK“ mit den Worten zitiert: „Diese Option, die bis gestern von führenden westlichen Politikern wie Joe Biden oder Boris Johnson ausdrücklich ausgeschlossen wurde, würde automatisch die Möglichkeit in Betracht ziehen, russische Militärflugzeuge ins Visier zu nehmen und damit auf dem Papier eine direkte Konfrontation mit Moskau auszulösen.“Die Russen „versuchen, die Ukraine, das Land und seine Geschichte auszulöschen“ , sagte indes der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky erneut.In der Nacht auf Mittwoch fielen Raketen und Bomben auf die Ukraine nieder. „Europa steht an der Seite der Schutzbedürftigen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Eine erste Verhandlungsrunde an der belarussisch-ukrainischen Grenze war am Montag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Indes hat die russische Armee ihre Angriffe auf zahlreiche ukrainische Städte in der Nacht auf Mittwoch fortgesetzt. Die Ukraine berichtete, dass russische Luftlandetruppen die zweitgrößte Stadt Charkiw angegriffen hätten.In den vergangenen 24 Stunden sollen in der Stadt mindestens 21 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden sein.

stol/apa