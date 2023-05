Ukraine wirft Moskau gezielte Angriffe auf Wohngebiete vor

Dazu wolle der Kreml testen, ob die Ukraine in der Lage sei, den eigenen Luftraum zu schützen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere russische Raketenangriffe mit zivilen Opfern gegeben. Insbesondere in Uman forderte ein Raketeneinschlag in einem Wohnhaus am Freitag viele Todesopfer.Auch in der Stadt Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk haben russische Marschflugkörper schwere Schäden verursacht und mindestens 2 Menschen getötet. Kiew bestreitet, dass dabei militärische Ziele getroffen wurden.Die Ukraine wehrt seit über 14 Monaten eine russische Invasion ab. Seit vergangenem Herbst attackiert Russland dabei verstärkt mit Raketen Ziele im Hinterland - während der kalten Monate richteten sich die Angriffe vor allem gegen Objekte der Strom- und Wärmeversorgung.