Ukrainekrieg treibt Asylzahlen hoch

34.928 Nicht-EU-Bürger mit Aufenthaltsgenehmigung

Tatsächlich kommen 38,6 Prozent der Personen, die 2022 eine neue Aufenthaltsgenehmigung beantragen, aus der Ukraine. An zweiter Stelle steht Albanien mit einem Anteil von 13,3 Prozent, gefolgt von Pakistan mit 6,2 Prozent. In den vergangenen 6 Jahren hatte hingegen jeweils Albanien die Liste der Herkunftsländer angeführt, gefolgt von Pakistan und dem Kosovo.Mit 96,7 Prozent bekamen fast alle Neuzugänge ukrainischer Staatsbürger ihre Aufenthaltsgenehmigung aus Asylgründen oder anderer Schutzformen. Insgesamt ging mit fast 55 Prozent die Mehrheit der neuen Genehmigungen an Frauen und Mädchen. Jede dritte Aufenthaltsgenehmigung ging dabei an Minderjährige, während 23 Prozent auf die Alterskategorie der 18- bis 29-Jährigen entfielen, ein weiteres knappes Fünftel auf die Altersklasse zwischen 30 und 39 Jahren, und 24 Prozent der Antragsteller waren 40 Jahre oder älter.Am Stichtag 31. Dezember 2022 waren insgesamt 34.928 Nicht-EU-Bürger im Besitz einer rechtsgültigen Aufenthaltsgenehmigung, die von der Bozner Quästur erteilt worden war. Eine Aufenthaltsgenehmigung muss von allen Nicht-EU-Bürgern beantragt werden, die sich länger als 3 Monate in Italien aufhalten wollen. Die Mehrheit der Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung stammt dabei nach wie vor aus europäischen Nicht-EU-Staaten (45,3 Prozent), 28,5 Prozent kommen aus Asien, 19 Prozent aus Afrika und 7 Prozent aus Amerika.Obwohl die Reihung der Herkunftskontinente im Laufe der vergangenen Jahre unverändert geblieben ist, wird laut ASTAT ein Trend sichtbar: Aufenthaltsgenehmigungen für europäische Nicht-EU-Bürger nehmen leicht ab, jene für Menschen aus Asien leicht zu.