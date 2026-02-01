Vor einer Woche liefen die Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Vermittlung der USA mit ihrem Chefunterhändler Steve Witkoff. Diesmal verhandeln die Kriegsparteien ohne US-Vertreter.<BR \/><BR \/>Zwar sprachen die Verhandlungsteams immer wieder von konstruktiven Gesprächen, eine Einigung auf ein Friedensabkommen ist bisher aber nicht in Sicht. Vor allem ist weiter die für Moskau zentrale Territorialfrage offen. Russland verlangt, dass sich die Ukraine auch aus jenen Teilen des Donbass zurückzieht, die weiter von Kiew kontrolliert werden. Präsident Selenskyj hatte solche Gebietsabtretungen wiederholt abgelehnt.<BR \/><BR \/>An der Spitze der ukrainischen Delegation in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) steht Verhandlungsführer Rustem Umjerow. Das russische Verhandlungsteam wird vom Chef des Militärgeheimdienstes, Igor Kostjukow, geleitet.<BR \/><BR \/>Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, traf unterdessen zu Gesprächen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi in China ein. Dabei soll es um die Sicherheitslage in der Region und weltweit gehen, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den Sicherheitsrat.