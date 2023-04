Ukrainische Gegenoffensive steht laut Wagner-Chef kurz bevor

Separat erklärt der Sprecher der Heeresgruppe Ost der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, dass die russischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden 324 Mal mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern angegriffen hätten. „Die Russen zerstören Gebäude in Bachmut, um unsere Soldaten daran zu hindern, sie als Verteidigungsanlagen zu nutzen.“ Das ukrainische Militär hat sich bisher nicht zu einer erneuten Gegenoffensive geäußert.Indes ist nach Behördenangaben bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Mykolajiw mindestens ein Mensch getötet worden. „Bis jetzt wissen wir von 15 Verletzten und einem Toten“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Vitali Kim, am frühen Donnerstagmorgen. Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch berichtete von vier Explosionen. Eine Rakete habe ein Hochhaus getroffen, eine andere sei in einem Privathaus eingeschlagen.Mykolajiw liegt am Schwarzen Meer, etwa 170 Kilometer von der von Russland annektierten Halbinsel Krim entfernt. Die russischen Streitkräfte haben die Stadt seit Beginn ihrer Invasion im Februar 2022 regelmäßig angegriffen.