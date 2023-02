Ukrainisches Militär: Lage um Bachmut extrem angespannt

„Situation immer komplizierter“

Straßen werden zu Schlammpisten

Die Söldner bemühen sich seit Monaten in einem erbitterten Kampf, die strategisch wichtige Stadt einzunehmen. Auch das reguläre russische Militär ist vorgerückt. Die russischen Truppen versuchen, die ukrainischen Soldaten in Bachmut von der Versorgung abzuschneiden. So sollen sie zum Abzug oder zur Aufgabe gezwungen werden.In Bachmut, das vor dem Krieg rund 70.000 Menschen zählte, harren noch immer rund 5000 Zivilisten aus. Die Einnahme der Stadt wäre der erste größere Erfolg der Invasionstruppen seit mehr als einem halben Jahr und würde den Weg öffnen, die übrigen städtischen Zentren im Donbass unter russische Kontrolle zu bringen. Der industriell geprägte Donbass im Osten der Ukraine besteht aus den Regionen Donezk und Luhansk.Das ukrainische Militär teilte mit, Russland habe seine Streitkräfte im Gebiet um Bachmut verstärkt und beschieße rund um die Stadt gelegene Siedlungen. „Am vergangenen Tag haben unsere Soldaten mehr als 60 feindliche Angriffe abgewehrt“, teilte es am Dienstagmorgen in Bezug auf Bachmut und Umgebung mit. Russische Angriffe auf die Dörfer Jahidne und Berchiwka an den nördlichen Zugängen zu Bachmut seien zurückgestoßen worden.In der Nacht hatte bereits Präsident Wolodymyr Selenskyj und die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar von einer „schwierigen Situation“ an der Front gesprochen. Die russische Armee greife insbesondere bei Bachmut intensiver an, so Maljar. „Der Feind setzt bei seinen Offensivaktionen auf die Taktik der Zermürbung und der totalen Zerstörung“, schrieb sie im Nachrichtendienst Telegram. Die ukrainischen Einheiten betrieben trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit „aktive Verteidigung“.„In Richtung Bahmut wird die Situation immer komplizierter“, sagte auch Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er verknüpfte damit die Bitte um mehr Waffenlieferungen, auch für eine bessere Flugabwehr einschließlich Kampfflugzeugen. „Der Feind zerstört ständig alles, was zur Verteidigung unserer Stellungen, zu ihrer Befestigung und Verteidigung dienen kann“, sagte Selenskyj über die Kämpfe in Bachmut.Der ukrainische Militärexperte Oleh Schdanow sagte, die russischen Truppen hätten einen Keil zwischen diese Dörfer getrieben. Zugleich bemühten sie sich, die Straße nach Westen Richtung Tschasiw Jar abzuschneiden. „Der südliche Teil von Bachmut ist das einzige Gebiet, das als unter ukrainischer Kontrolle stehend bezeichnet werden kann. In allen anderen Gebieten ist die Situation unvorhersehbar“, sagte Schdanow. „Es ist unmöglich zu sagen, wo die Frontlinie verläuft.“Zudem herrscht Tauwetter - Rasputiza, wie die Ukrainer sagen. Die Straßen werden zu Schlammpisten. Flüsse und Felder verwandeln sich in Sümpfe. „Beide Seiten bleiben in ihren Stellungen“, sagte Mykola, der Kommandant einer ukrainischen Raketenwerferbatterie an der Front, einem Reuters-Reporter. „Frühling bedeutet Schlamm. Daher ist es unmöglich, sich vorwärts zu bewegen.“ Und so sind etliche Militärfahrzeuge zu sehen, die stecken geblieben sind.