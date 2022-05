Umbildung der Landesregierung: Jetzt wird es richtig kompliziert Umbildung der Landesregierung: Jetzt wird es richtig kompliziert

Die Landesregierung ist nach dem Ja des Landtags zwar verkleinert, aber die Arbeiten an der politischen Baustelle sind damit keineswegs abgeschlossen. Im Gegenteil. Hier erfahren Sie, wer jetzt von der Krise profitieren will, wie die Aufgaben in der Regierung neu verteilt werden könnten und um welches Ressort sich niemand reißen wird. + Von Barbara Varesco