Der vom Meinungsforschungsinstitut Youtrend für den Nachrichtensender Sky TG24 erhobenen Umfrage zufolge kommt die Partei des früheren Armeegenerals auf 5,9 Prozent und legte damit im Vergleich zur vorherigen Erhebung um 1,5 Prozentpunkte zu.<BR \/><BR \/>Die Lega erreicht laut der Erhebung 5,8 Prozent und verliert 0,1 Punkte. Stärkste Kraft bleibt die rechte Regierungspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens\/FdI) von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit 27,8 Prozent. Die Partei verbessert sich um 0,1 Punkte.<h3>\r\nStärkste italienische Oppositionspartei PD auf 22 Prozent<\/h3>Zulegen können laut Umfrage auch die oppositionelle sozialdemokratische Demokratische Partei (PD), die auf 22,2 Prozent kommt (plus 0,5 Punkte), die konservative Regierungspartei Forza Italia mit 8,2 Prozent (plus 0,4) sowie die oppositionelle linksgrüne Allianz „Alleanza Verdi Sinistra“ (AVS) mit 6,8 Prozent (plus 0,4). Den größten Rückgang verzeichnet die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), die auf 12,1 Prozent fällt (minus 1,4).<BR \/><BR \/>Der Anteil der Unentschlossenen und Nichtwähler beträgt 32,3 Prozent und ist damit leicht gesunken. In der Umfrage äußerten zudem 55 Prozent der Befragten eine negative Meinung über die Regierung Meloni. 35 Prozent bewerteten die Regierung positiv.<BR \/><BR \/>Der 57-jährige Vannacci war im Jänner aus der Lega ausgetreten und arbeitet seither am Aufbau seiner neuen Rechtspartei, die bei den italienischen Parlamentswahlen im kommenden Jahr antreten soll. Acht Parlamentarier haben bereits ihre bisherigen Parteien verlassen, um sich Vannaccis Gruppierung anzuschließen. Nach Angaben des ehemaligen Generals zählt die Partei bereits 100.000 Aktivisten im ganzen Land.