Nach der Sitzung der Landesregierung betonte er, das Verfahren sei korrekt abgelaufen: Der zuständige Landesrat habe auf Vorschlag der Ressortdirektion die Kandidatur eingebracht, anschließend habe die Landesregierung den Beschluss gefasst. <h3>
Entscheidung der Landesregierung war bereits im Vorfeld auf scharfe Kritik gestoßen</h3>Fachgutachten hätten bestätigt, dass sowohl Zerzer als auch die bisherige Amtsinhaberin Virna Bussadori für die Stelle qualifiziert seien.<BR />Kompatscher unterstrich, dass es sich nicht um ein politisches Verfahren handle. Es sei legitim, dass Bussadori die Ernennung Zerzers gerichtlich anfechte. Die Juristin hatte die Abteilung zuvor geleitet und ist mittlerweile ins Hochbau-Ressort gewechselt.<BR /><BR />Die Entscheidung der Landesregierung war bereits im Vorfeld auf scharfe Kritik gestoßen – nicht nur aus den Reihen der Opposition, sondern auch seitens Kammern und Fachgremien. Bussadoris Anwalt Igor Janes kündigte an, die Klage gegen die Ernennung weiterzuführen.