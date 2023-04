Umweltminister: „JJ4 muss getötet werden“ – Grünes Licht von Ispra

Ispra für Tötung von „JJ4“

Die Problembärin „JJ4“, die vor 2 Wochen den 26-jährigen Andrea Papi getötet hat, wurde am späten Montagabend in der Nähe des Meledrio-Tales im Trentino eingefangen und anschließend in das Tierpflegezentrum Casteller bei Trient gebracht. Wie es mit der Bärin nun weitergeht, bleibt zunächst unklar, nachdem das Trentiner Verwaltungsgericht eine Abschussverordnung des Trentiner Landeshauptmannes Maurizio Fugatti ausgesetzt hat. Dagegen geht die Provinz derzeit vor und hofft eine Aufhebung des Abschussverbotes zu erwirken. Gibt das Gericht dem statt, soll „JJ4“ eingeschläfert werden.Für die Tötung von „JJ4“ spricht sich nun laut der Nachrichtenagentur Ansa auch der italienische Umweltminister Gilberto Pichetto aus: „JJ4 muss getötet werden, das ist auch der Standpunkt von Ispra.“Pichetto hat als Umweltminister einen runden Tisch ins Leben gerufen, der sich nicht nur mit dem Fall „JJ4“ befasst, sondern darüber hinaus nach Lösungen für das Problem der übermäßigen Anzahl von Bären im Trentino sucht. Im Fall von „JJ4“ habe sich die Umweltbehörde bei einem Treffen in Trient für die Tötung von „JJ4“ ausgesprochen.Was den Abschuss von JJ4 betrifft, hänge die Entscheidung von der Justiz und von Ispra als operativen Arm des Umweltministeriums ab, erklärte der Minister.