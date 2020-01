UN: 2 Millionen Kinder ohne Ausbildung in Syrien

Die syrische Regierung und die bewaffneten Gruppen sollten alles tun, um den Zugang zu einer Ausbildung wieder zu ermöglichen, forderte die Kommission. Erst vor etwa 2 Wochen waren beim Beschuss einer Schule in der syrischen Rebellenprovinz Idlib laut Aktivisten mindestens acht Zivilisten getötet worden, darunter auch 4 Kinder.





Der UN-Bericht listet obendrein zahlreiche Grausamkeiten auf, denen Kinder in den vergangenen Jahren in Syrien ausgesetzt waren. Dazu gehören die Rekrutierung als Soldaten, die Vergewaltigung kleiner Mädchen und das Ansehen von Exekutionen. Kinder wüchsen in Not und Leid auf, mit verheerenden psychologischen Folgen, so der Bericht. Insgesamt haben laut UN 5 Millionen Kinder ihre Heimat verloren. Die Hälfte von ihnen lebt an anderen Orten in Syrien, die andere Hälfte im Ausland.

dpa