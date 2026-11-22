Vor der derzeit für 9 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ) geplanten Plenumssitzung zur Absegnung der Konferenzbeschlüsse war ein EU-Koordinierungstreffen angesetzt. In der Nacht hatten die EU-Verhandler sich „mit mehreren relevanten Gruppen“ zu dem Beschlussentwurf ausgetauscht, wie es aus deutschen Delegationskreisen hieß.<BR \/><BR \/>Der vorliegende Entwurf eines übergreifenden Konferenzbeschlusses enthält entgegen der Forderung der EU und anderer Staaten weiterhin kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas. Tatsächlich kommen die Wörter „fossil“ und „Öl“ nicht in dem Text vor. Allerdings enthält die neue Beschlussversion nun einen Verweis auf den Durchbruch 2023, als bei der COP28 in Dubai erstmals ein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien gelungen war.<BR \/><BR \/>Der türkische COP31-Vorsitz und der australische Verhandlungsvorsitz veröffentlichten den überarbeiteten Entwurf gemeinsamer übergreifender politischer Beschlüsse nach einer erneuten Verhandlungsnacht. In dem knapp zehn Seiten langen Dokument ist aber der Aufruf enthalten, den Strom-Anteil am weltweiten Endenergieverbrauch von derzeit rund 20 auf 35 Prozent im Jahr 2035 zu erhöhen. Die Türkei und Australien haben dieses globale Elektrifizierungsziel intensiv als Beitrag zu einer geringeren Nutzung von Kohle, Öl und Gas beworben.<BR \/><BR \/>Der Text geht auch darauf ein, dass das im Pariser Klimaabkommen formulierte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustrieller Zeit zu begrenzen, voraussichtlich zumindest zeitweise gerissen wird. Die Beschlussvorlage bringt „tiefe Besorgnis“ darüber zum Ausdruck und erkennt an, „dass ein Überschreiten von 1,5 Grad und jede zusätzliche Erwärmung über das derzeitige Niveau hinaus die Häufigkeit und Intensität“ klimabedingter Schäden erhöht.<BR \/><BR \/>Konfliktstoff birgt der Aufruf, die Nutzung sogenannter CCUS-Technologien zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Lagerung zu beschleunigen. Die umstrittenen Technologien sollen demnach „insbesondere in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren“ vorkommen, also in Sektoren, in denen CO2-freie Alternativen kaum verfügbar sind. Kritiker hatten einen schon in der vorigen Beschlussfassung enthaltenen Verweis auf diese Technologien als Hintertür zur Verlängerung der Nutzung von fossilen Energien zurückgewiesen.<BR \/><BR \/>Die Bedeutung der wissenschaftlichen Berichte des Weltklimarats IPCC als Grundlage der UN-Klimaverhandlungen wird in dem Entwurf ausdrücklich gewürdigt. Anders als von Saudi-Arabien, Indien und anderen Staaten gefordert, soll der nächste umfassende IPCC-Sachstandsbericht nicht verschoben werden, sondern bis 2028 für die dann anstehende globale Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens bereitstehen.<BR \/><BR \/>Bei Umwelt- und Entwicklungsorganisationen stießen die Verhandlungsergebnisse auf Kritik. Es sei „unfassbar“, dass die „Klimakiller“ Kohle, Öl und Gas nicht einmal erwähnt würden, erklärte Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland. „Stattdessen soll unterirdische CO2-Speicherung im gigantischen Ausmaß das Geschäftsmodell der großen Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern.“