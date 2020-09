UN: Nur 1 von 8 Ländern schützt Frauen in Corona-Krise

Weltweit haben Frauen nach einem Bericht der Vereinten Nationen durchschnittlich nur in einem von 8 Ländern besonderen Schutz vor den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Für den Bericht seien Beschlüsse in 206 Ländern und Territorien ausgewertet worden, teilte die UN-Organisation für Geschlechtergerechtigkeit am Montag in New York mit.