UN-Sicherheitsrat berät am Montag über Lage in Gaza

Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen sollen am Montag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Das Treffen soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das israelische Militär hatte am Freitag die großangelegte Militäraktion „Morgengrauen“ mit Luftangriffen gegen die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad gestartet. Dabei wurden ein Anführer und weitere Mitglieder der Organisation sowie mehrere Zivilisten getötet.