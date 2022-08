UN-Sicherheitsrat diskutiert Reiseverbot gegen afghanische Taliban

Bei der UNO gibt es schwierige Verhandlungen über den Umgang mit Vertretern der radikalislamischen Taliban-Regierung in Afghanistan. Dabei gehe es insbesondere um die Frage, ob eine am Freitag ausgelaufene Ausnahmeregelung vom Reiseverbot für 13 Taliban-Vertreter verlängert werden soll, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen. Darüber soll der UN-Sicherheitsrat am Montag entscheiden.