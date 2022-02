Unerwartete Wendung: Schweiz verhängt keine Sanktionen gegen Russland

In Sachen Sanktionen gegen Russland haben die meisten Länder bisher an einem Strang gezogen, nur die Schweiz nicht. Sie plant aktuell keine Sanktionen gegen Russland und auch Einreiseverbote werden nicht verhängt.Die Schweiz gilt schon lange als Paradies für die Oligarchen Putins. Ganze 30 Prozent der im Ausland positionierten russischen Vermögen liegen in der Schweiz.Dieser Beschluss kam für viele wie aus heiterem Himmel, schließlich sagte der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis im Westschweizer Fernsehen zuletzt, dass es bei der außerordentlichen Sitzung des Bundesrats am Montag „sehr wahrscheinlich“ sei, dass man sich für das Einfrieren russischer Vermögenswerte entscheiden werde.

stol