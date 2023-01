Unerwarteter Wechsel: Leiter Reber geht, Zoderer kommt

Andreas Leiter Reber - Foto: © DLife/LO

Unerwarteter Stabwechsel bei den Freiheitlichen: Sabine Zoderer wird neue Obfrau.„Ich freue mich außerordentlich, dass mit meiner bisherigen Stellvertreterin nicht nur die Kontinuität garantiert ist, sondern wir mit Sabine Zoderer als Obfrau eine weibliche und bürgernahe Verstärkung an der Parteispitze erfahren, die nicht nur uns Freiheitlichen, sondern auch der politischen Landschaft in Südtirol mehr als guttun wird“, sagt der scheidende Obmann Andreas Leiter Reber.Die 43-jährige Sabine Zoderer ist Arbeitnehmerin, Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde Partschins und ist bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober im Senatswahlkreis West angetreten.Zoderer ist verheiratet und Mutter von 2 Kindern.