Ungarn schiebt trotz Urteils immer noch Asylsuchende ab

„Dass die ungarische Grenzpolizei auch einen Monat nach dem EuGH-Urteil diese Abschiebungen praktiziert, stellt einen offenen Rechtsbruch dar“, sagte Lederer. „Dass die Dinge nach dem Urteil so weiterlaufen, ist einfach ungeheuerlich.“ Am 17. Dezember hatte der EuGH entschieden, dass Ungarn gegen europäisches Asylrecht verstößt. Die Abschiebung von irregulär eingereisten Migranten ohne Prüfung des Einzelfalls erachteten die Richter für rechtswidrig.Die Abschiebungen praktiziert Ungarn seit Herbst 2015. Damals ließ der rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban an der Grenze zu Serbien einen Metallzaun errichten. Die Behörden stellen sie als Zurückweisungen dar, in deren Folge die Grenzbeamten „illegale Migranten“ zu Toren an bestimmten Stellen im Grenzzaun „begleiteten“, damit sie Ungarn in Richtung Serbien verlassen.

apa