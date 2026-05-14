In der künftigen Zusammenarbeit mit der klar pro-europäischen ungarischen Regierung muss wieder das konstruktive Miteinander im Vordergrund stehen, sowohl bilateral als auch auf Europa-Ebene, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Magyar wird von der stellvertretenden Premierministerin und Außenministerin Anita Orbán begleitet. Auf österreichischer Seite nimmt Europaministerin Claudia Bauer an den Gesprächen teil.<BR \/><BR \/>Auf der Tagesordnung der Gespräche stehen zudem österreichische Unternehmen in Ungarn, Wettbewerbsfähigkeit der EU und das EU-Budget. Darüber hinaus werden Stocker und Magyar die Zusammenarbeit bei Migration und Sicherheit, die EU-Erweiterung, die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sowie die Krise im Nahen Osten besprechen.