Bei dem Treffen soll insbesondere der Termin der konstituierenden Parlamentssitzung besprochen werden. Diese muss laut Verfassung bis zum 12. Mai erfolgen. Im Vorfeld hatte Magyar den Staatspräsidenten, den er als „Marionette“ von Fidesz bezeichnete, nach Amtsantritt der neuen Regierung zum Rücktritt aufgefordert. Der TISZA-Vorsitzende rechnet angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit seiner Partei mit dem Auftrag zur Regierungsbildung. Vor Beginn des Treffens hatte Magyar vor Journalisten erneut betont, im Interesse des ungarischen Volkes bedürfe es einer schnellen Übergabe der Regierungsgeschäfte.